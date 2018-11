Se muere en el PAN: Carlos Raymundo

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El Partido Acción Nacional (PAN), dejó der ser una opción, para convertirse en un grupo sumiso a intereses de otro sector, plasmó Carlos Raymundo Toledo, al anunciar junto a él, un grupo de panistas no solo de Tuxtla Gutiérrez, sino también de Chiapas.

Lamentó que la dirigencia panista nacional y estatal, dejaron de hacer contrapeso, se hicieron cómplices del poder, en Chiapas está reducido a la mínima expresión, porque quien dirige, no representa a ningún panista, en el estado manda Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla.

No se trata de debilitar al panismo, simplemente ya no se comulga con nadie de los que aún quedan, “quienes se quedan a velar el muerto”, pues el número de militantes es poco y con esto, se reduce aún más, la fuerza que llegó a tener en su momento ya no existe, el Congreso solo tiene una curul y es plurinominal.

Lamentó que no haya dirigencia en Chiapas, ni en los municipios exista gente comprometida, lo que hay es un grupo que no quiere soltar al blanquiazul, lo está acabando y para evitar que desaparezca, crearán listas ficticias para afiliar a gente que no militará, pero que hará bulto.

En cuanto a sí se va contento o triste, solo expresó que él como muchos más dejaron de asistir al PAN, por lo que se siente contento porque emprenderán otro caminar, donde ya la gente dirá si es o no necesario crear un nuevo partido político a nivel nacional, el cual ahora promueve Margarita Zavala.

Es de mencionar, que el PAN ahora, está cerrado a las nuevas afiliaciones, por lo que se complica poder fortalecerlo, sumado a ello, también está presente el negativismo que hay en el rubro de los jóvenes, quienes deciden no caminar con ningún partido o en su caso dentro de la política. Y el emblemático panista, Paco Rojas, qué ha hecho por su partido o será que ya le llegarían al precio, pues según se sabe por fuentes fidedignas, al alcalde capitalino Carlos Morales Vázquez, ya le untó la mano con manteca.