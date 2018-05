Se pierde la comida en el país y Chiapas

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Por cada tonelada que compra el Gobierno mexicano a Estados Unidos desembolsará 2,710.49 pesos por tonelada de maíz y por las 16.5 millones de toneladas que comprará este año pagaría poco más de 44 mil millones pesos, según el líder de Alianza Campesina, Raúl Pérez.

Para el declarante, la cantidad que bien podría invertir para sumar más de un millón de hectáreas en el sur sureste del país para producir el de maíz que requerimos, pero no se ve por ese lado, sino por el interés particular.

Esto es parte de haber descuidado la producción nacional ya que el Estado le metió mucho peso a las importaciones pero ahorita que Donald Trump redujo impuestos a las grandes empresas, el dólar va seguir fortaleciendo como una forma de regresar capitales Estados Unidos, esto nos va poner en una franca desventaja.

Y si le agregamos seguir apostando por las importaciones de alimentos en el corto plazo nuestro país será presa del chantaje alimentario y no habrá dinero suficiente para comprar en el exterior la comida que demanda la población mexicana.

Raúl Pérez, añadió que México no puede ni debe considerar como “un mito la autosuficiencia alimentaria” pues el país estaría a merced del chantaje alimentario, principalmente del gobierno de Estados Unidos con su presidente Donald Trump, el cual ha dado muestras de imponer condiciones en la relación comercial bilateral.

Hasta el momento, dijo el dirigente de ALCANO en entrevista, nuestro país ronda ya en el 50% de dependencia alimentaria con el exterior, porcentaje que creció de 1994 a la fecha. Lo más grave, señaló, es que México se convirtió en el país número uno en importación de maíz, cuando este grano es originario mexicano con 59 variedades.

En ese sentido, el dirigente campesino mencionó que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), México compra del extranjero 43 por ciento de los alimentos que consume y es el segundo país importador de alimentos per cápita después de Japón.

De ahí que expresó su beneplácito por el “Plan Maíz para México 2030” que implementa ya el Secretario de Agricultura, Baltazar Hinojosa Ochoa, y que además propuso a agricultores de Sinaloa reconvertir superficie sembrada para maíz blanco y cultivar maíz amarillo a fin de abatir la importación de este grano de los Estados Unidos.

Recordó que tan sólo entre 1985 y 2011 se dejaron de sembrar 2.5 millones de hectáreas, lo que a su vez ha generado que la importación de alimentos sea cada vez mayor. De 2007 a 2012 las importaciones de alimentos fueron 65.5 por ciento superiores a las del sexenio 2000-2006.