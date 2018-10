Se prolonga el paro laboral de la burocracia esta semana

ASICh

El paro laboral de la burocracia en Chiapas se prolonga esta semana después que se contemplaba que este martes reiniciaran, debido a que las respuestas del gobierno no fueron las que esperaban los trabajadores.

En la negociación que terminó en la madrugada con cuatro reuniones entre autoridades y la Comisión representativa de los trabajadores, lo único concreto es que el Tribunal Superior de Justicia gana el bono que les habían quitado tanto de base como de confianza.

Pero, para los burócratas en general el incremento que ofrece el gobierno es de 2.8, lo cual no aceptaron, toda vez que se solicitó el 6.2, porque el secretario de Hacienda argumenta que no se puede hacer el compromiso porque no hay dinero suficiente, que esperan un recurso federal pero que como la transición ya está en curso no es seguro que lo envíen.

La Comisión representativa de los trabajadores dejó otras propuestas, las cuales las autoridades se comprometieron a analizar y el jueves darán respuesta, por lo que sigue la lucha en defensa de los derechos laborales.

Se veía venir este escenario, luego que en la reunión del viernes pasado

Carlos Ramón Bermúdez López secretario de Hacienda; el contador Osvaldo de Jesús Zapata Cruz, subsecretario de Egresos y Julio Cesar Grajales Monterrosa, subsecretario de Gobierno región I Metropolitana sólo se logró que Hacienda emitiera la circular No SH/CGRH/00029/2018 con fecha 5 de octubre donde revela que desde el pasado mes de julio el gobernador en turno instruyó pagar 60 días de aguinaldo para todo el personal adscrito a las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pública centralizada del Poder Ejecutivo.

El documento señala que la fecha de pago será el 07 de diciembre del presente año con la finalidad de tener una transición responsable adelantándose la parte proporcional que de acuerdo al artículo 31 de las condiciones generales de los trabajadores de base al servicio del Poder Ejecutivo del estado, debería cubrirse en la primera quincena del mes de enero del siguiente año.

Por otra parte, en cuanto al incremento salarial, si ya está aprobada la suma de la entrega de los aguinaldos para el día 07 de diciembre, entonces en base a qué salario se basaron para hacer dicha suma.

Los trabajadores consideran las mesas de negociación solo sirven para ganar más tiempo y se vayan tranquilos y dejen problemas a la nueva administración.