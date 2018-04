Se rebelan MORENAS en Pijijiapan, no aceptarán a Sabinista – Velasquista

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 08 de abril de 2018 (muralchiapas.com).- Militantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en el municipio de Pijijiapan en el estado de Chiapas, advirtieron que no permitirán ninguna imposición sobre todo de personajes relacionados con el poder que ha sumido en la pobreza y corrupción a los chiapanecos.

Fundadores de MORENA en el costeño municipio de Pijijiapan, encabezados por el profesor Héctor Meneses señalaron que no permitirán la imposición del ex presidente municipal priista, Saín Cruz Trinidad como candidato a presidente municipal por MORENA.

Así también solicitaron a la Comisión Nacional de Elecciones de su partido publique la lista de candidatos a presidente municipal de ese lugar y se termine con la especulación de imposición de quién, también, fuera diputado local sabinista.

Cabe recordar que Saín Cruz Trinidad, fue presidente municipal de Pijijiapan del 2008 al 2010 y posteriormente se fue de delegado de gobierno en esa región, para después “saltar” a una diputación local por el Partido Orgullo Chiapas (POCH) hoy Chiapas Unido (PChU) instituto político, creado por el ex gobernador Juan Sabines Guerrero.

Como diputado local de la LXV Legislatura, Saín Cruz Trinidad junto con 33 diputados más, aprobaron parte de la deuda pública que dejó a todos los Chiapanecos, el ex gobernador y hoy cónsul de México en Orlando, Florida, USA, Juan Sabines Guerrero.

Desde inicio de mes, los militantes de morena son presionados políticamente para aceptar al ex funcionario como su candidato, por ello exigieron que se publique la lista de candidatos morenas que hayan cumplido en tiempo y forma su registro para la contienda.