Se requiere una reforma de ley en Chiapas, para el respeto a los derechos de los pueblos indígenas

El pueblo de Oxchuc, a través del Concejo Municipal se propone presentar una iniciativa de ley de derechos indígenas de Chiapas, porque ahora ni siquiera está reglamentado el artículo 7º Constitucional, sostuvo el abogado comunitario Gabriel Méndez López.

Dijo que hace dos meses le propuso al concejal presidente Oscar Gómez que presentaran una iniciativa de ley, siendo todavía diputada Sonia Girón, quien entró como suplente de Cecilia López Sánchez, pero no se hizo.

Sin embargo, ahora que empieza la 67 Legislatura lo van hacer, toda vez que es necesaria esta ley porque en estos momentos que se le exige al IEPC el cumplimiento al respeto de los derechos de los pueblos indígenas, nos batean porque no hay un marco jurídico que haga valer eso.

Estamos atrasados en la legislación en esta materia, contrario en el estado de Oaxaca que después de la firma de los Acuerdos de San Andrés se movieron y lograron una ley que data desde hace 20 años, y en Chiapas que fue donde surgió el movimiento zapatista no tenemos una ley reglamentaria, subrayó.

Reveló que esta semana se reunió con el Senador José Narro y Nestora Salgado, sensibilizándolos en el tema para que coadyuven, por lo que confía en que en la actual Legislatura de Chiapas se pueda avanzar en el tema de derechos indígenas, sobre todo que Andrés Manuel López Obrador recalcaba que primero los humildes y éstos son los indígenas, en tanto la morena que es la mayoría en el Congreso local debe respaldar lo que en campaña prometía el presidente electo. Es fundamental esta reforma en Chiapas para que se respeten los derechos de los pueblos indígenas.

Inclusive, ahora que está en proceso la consulta que deberá realizar el IEPC para determinar las elecciones locales por usos y costumbres, ni siquiera tenemos una ley de consulta indígena.

Resaltó que en dos años de lucha política y social el pueblo de Oxchuc logró lo que no pudo el EZLN, el acuerdo para que se haga una consulta, lo que obliga ahora a los diputados a legislar en la materia. Aunque el caso de Oxchuc se podrá sacar adelante con los lineamientos que haga el IEPC, por lo que en dos meses más podría determinarse el mecanismo para el nombramiento de las próximas autoridades municipales.