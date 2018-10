Se reúne gobernador electo con presidentes municipales

El gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, encabezó un encuentro con las y los presidentes municipales constitucionales del estado, a quienes pidió trabajar de manera comprometida y democrática para cumplir a la gente que les brindó su confianza en las pasadas elecciones.

“Fuimos convocados por el pueblo de Chiapas, fuimos llamados a sacar adelante las propuestas más sensibles de las y los chiapanecos. Yo les aseguro que si trabajamos pensando en la gente y por Chiapas, de corazón, no les vamos a fallar”, expresó.

Ante las autoridades que estarán al frente de los ayuntamientos, durante el periodo 2018-2021, Escandón Cadenas fue claro al señalar que ganar una elección es únicamente el principio de la democracia y, sostuvo, lo siguiente es hacer un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

“Tenemos que actuar de manera muy legítima y de forma democrática. El pueblo votó por un cambio, por una trasformación, porque estaba cansado de lo mismo y eso no es cosa menor es algo muy importante que debemos tomar con mucha seriedad y con mucha transparencia”, agregó.

En este sentido, enfatizó que la mayor fortaleza que pueden tener las autoridades es contar con la sociedad de su lado y conservar la confianza, sin embargo aclaró que para ello es fundamental tener una verdadera vocación de servicio y dejar de lado la demagogia.

“ Lo que únicamente se necesita para servir bien, es tener voluntad, buscar la buena fe, ir por el bien común, trabajar de manera decente y honesta, con eso podemos hacer un gran papel como servidores públicos”, precisó.

El gobernador electo celebró que finalmente habrá un gobierno federal que no estará alejado de los legítimos intereses de las y los chiapanecos, tal como lo demuestran los proyectos que ya se han anunciado como: becas y apoyos para estudiantes y jóvenes; pensiones dignas para las personas adultas mayores; 80 mil nuevos empleos con seguridad social, créditos a la palabra y la construcción de siete nuevas universidades públicas, entre otros.

“Voy a ser un gestor a nivel federal, les aseguro que habrá muchas oportunidades, como nunca Chiapas va a estar en el ánimo y en el corazón del gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Este es el cambio que queremos, de progreso y de desarrollo, por eso yo los convoco a que estemos unidos, que seamos muy solidarios con la gente y que no se nos olvide lo que dijimos en campaña”, concluyó.

En esta reunión el gobernador electo estuvo acompañado por: Jerónima Toledo Villalobos, presidenta municipal de San Cristóbal de Las Casas; Sonia del Carmen López Marín, presidenta municipal de La Libertad; Emmanuel Cordero Sánchez, presidente municipal de Comitán de Domínguez; Óscar Gurría Penagos, presidente municipal de Tapachula; Carlos Morales Vázquez, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez y Aurelia Sánchez López, presidenta municipal de El Bosque quienes manifestaron su compromiso de trabajar en unidad.