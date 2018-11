Se reúne Rutilio con el nuevo dirigente estatal de Morena

El gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas, sostuvo una reunión con el nuevo presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Chiapas, Ciro Sales Ruiz, a quien le deseó lo mejor en esta encomienda para seguir construyendo una sociedad democrática.

Ante el también diputado federal, Escandón Cadenas expresó que, tras el término del proceso electoral en el que Morena fue ampliamente favorecido con el voto popular, es importante continuar trabajando para cumplir con las expectativas ciudadanas.

No obstante, el próximo mandatario chiapaneco dejó en claro que su gobierno, que iniciará el 8 de diciembre, no tendrá colores y que será respetuoso de los distintos partidos políticos y sus procesos internos: “nuestro único objetivo es y será Chiapas”.

En este sentido, reiteró que durante su administración no se pintará al estado del color de ningún partido político, como anteriormente se acostumbraba, sino que será incluyente y tomará en cuenta el talento y el esfuerzo de todos y todas para impulsar el desarrollo de la entidad.

“Vamos a gobernar con mucha responsabilidad, ética y compromiso social para lograr los cambios que Chiapas necesita y que el pueblo demanda”, dijo al tiempo de manifestar que la austeridad, la transparencia y la rendición de cuentas serán características de su gestión.

De la misma forma, Rutilio Escandón destacó que se cumplirá todo lo que se prometió en campaña, pues se contará con el apoyo decidido del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien ha expresado que Chiapas ya no padecerá el olvido y el abandono por parte del gobierno federal.

“Vamos a trabajar juntos, como lo hemos venido haciendo, con el propósito de lograr la transformación de la vida pública de Chiapas y de México; vemos con mucho optimismo el futuro pues confiamos en que la unidad, el trabajo comprometido y la honestidad darán buenos resultados”, afirmó.

Finalmente, Ciro Sales Ruiz aseguró que como dirigente estatal de Morena Chiapas trabajará de manera cercana con la militancia de todos los municipios para continuar fortaleciendo este proyecto.