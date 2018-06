Se trabaja en calendario de pagos del magisterio estatal: Sección 40

ASICh

Angel Paulino Canul Pacab, secretario general de la Comisión Ejecutiva de la Sección 40 del SNTE, sostuvo que toda demanda de los trabajadores de la educación ha sido planteada ante la autoridad y se espera que se vayan resolviendo paulatinamente.

Entrevistado en el marco de un convivio con la prensa que cubre la fuente, con motivo del Día de la libertad de expresión, que se celebra cada 7 de junio, dijo que las demandas van desde pagos de salarios a docentes interinos, de nuevo ingreso 2016-2017, aguinaldo y basificación, por lo que hay comisiones mixtas trabajando y se ha podido conciliar de llegar a una sola propuesta para superar los rezagos y pendientes de alrededor de 20 temas.

Ahora estamos enfocados a que se haga un calendario de pagos, de solución a las demandas, donde se incluye hasta los compañeros de carrera magisterial, así como una serie de minutas atrasadas que no se han cumplido.

Inclusive, el tema sensible que para la dirigencia de la Sección 40 es importante, la reincorporación de docentes que fueron cesados, con base a investigaciones que determinan que no tuvieron ninguna responsabilidad en los que se les implica.

En la búsqueda de solución a los pendientes se incluye a todos las profesoras y profesores, a los que se hacen llamar Asamblea Estatal Democrática. Se hace la gestión sin distinción de corrientes al interior de la Sección 40, aseveró.

Anotó que permanentemente se convoca a las maestras y maestros a que independientemente del derecho que tienen a manifestarse antepongan el derecho a la educación de las niñas y los niños, en tanto ser corresponsables con los padres de familia.

Asimismo, el dirigente sindicalista se alegró que el 15% de las maestras y maestros que estuvieron fuera de las aulas por 15 días, regresen a realizar la tarea, sobre todo que para muchos padres estos tiempos son cruciales porque sus hijos van a terminar preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.

Inclusive, de este mínimo porcentaje todavía se ha levantado una acta circunstanciada para proteger a algunos maestros que tuvieron que participar en el plantón bajo amenaza y presiones.

Por otro lado, sostuvo que el motivo de la reunión con la prensa fue para reconocer la labor que realizan de informar a la sociedad, sobre todo que desde su llegada se mantiene una relación de respeto.

A nombre de la Comisión Ejecutiva de la Sección 40 del SNTE agradeció el trabajo serio y responsable que desempeñan los comunicadores de manera libre. Una prensa así comprometida con mantener informada a la sociedad necesita siempre Chiapas, sobre todo que sepan transmitir el mensaje de la realidad que vive el estado.

Ustedes son los medios que pueden ayudar a la transformación de Chiapas, pese a que hay mucha gente que le apuesta a la ruptura y la confrontación, lo cual se da hasta en el interior del gremio magisterial, pero aquí afortunadamente se ha podido transitar en unidad y con respeto a las diferentes expresiones.

Pidió a la sociedad no estigmatizar a todas las maestras y maestros, porque no todos están en las calles, asumiendo actitudes que lastiman a terceros. Efectivamente tenemos derecho a manifestarnos, pero nuestros derechos terminan donde empiezan los de terceros y menos afectar la educación de los niños.