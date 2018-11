Sección 40 amenaza con paro

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Si no hay pago ni basificación, entonces no habrá clases ni tampoco habrá una salida decorosa del gobernador Manuel Velasco, dieron a conocer agremiados a la sección 40 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), en voz de David Guzmán Salas y Aurelio Matus.

Los maestros que están inconformes pertenecen a la corriente política Bases Magisteriales Organizadas “BAMOS 40”, quienes anuncian, que estarán no solo movilizándose en estos días, sino que también acudirán al evento de Rutilio Escandón, para exigir ante todos el pago.

Están de acuerdo que el nuevo gobierno los atienda, pero el que se “robó” el dinero, es Manuel Velasco y él, tiene que responder, porque no se vale recalcaron, que uno robe y el otro pague, aquí quieren lo que solicitan y que también se castigue a quien será Senador.

Acusaron al Secretario de Educación Eduardo Campos como al de Hacienda quien no conocen, de estar firmando minutas y diciendo que es lo que viene o que estará pasando con sus pagos, pero nunca cumplen con lo dicho, por eso están en esta postura del todo contra todo.

Precisaron que es necesario que se cumpla con la basificación de los docentes del nivel de secundaria y administrativos, así como del suministro de medicamentos en el ISSTECH, donde hasta el momento no hay ni aspirinas, tal como ocurre en los centros de salud y clínicas.

Las bases continuarán en paro indefinido y radicalizarán las acciones para exigir al corrupto gobernador Manuel Velasco Coello, responda como hombre a las innumerables demandas de pago y basificación de muchos docentes, que son acuerdos que ya están firmados en minutas.