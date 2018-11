Sección 50 V/S gobierno

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Trabajadores de Salud, dicen que solo piden dos cosas para levantar el movimiento, que haya medicinas y que les paguen; mientras el gobierno del estado a través de Enoc Hernández, dice que ya se pagó y que los 25 bonos que se alega, no están justificados.

Para el gobierno, el presupuesto que se maneja no está plasmado esos 25 bonos que se alegan, por eso aseguró que es donde está atorado el tema, ya que los bonos que si están contemplados ya se cubrieron y el bono de los uniformes se pagará el día 23, por lo que bien podrían terminar con la manifestación.

El mismo Hernández Cruz, dijo que es prácticamente imposible que se pague tanto dinero, que se habla poco más de 900 millones de pesos, y esa cantidad no lo tiene la Secretaría de Hacienda del Estado, por lo que llamó a los trabajadores recapaciten y se den cuenta que las cosas no son como se plantean.

Por su parte Víctor Hugo Zavaleta Ruíz, dijo que están pendientes de que la Comisión de Salud del Congreso, así como se tiene confianza en ellas las diputadas, también que se dejen acuerpar por el Sindicato 50, para que se sepa que un paracetamol no cuesta 60 pesos sino 60 centavos.

Les preocupa el bono de fin de año, la entrega de medicamentos y no se siga muriendo la gente por dengue o cualquier otra enfermedad, que por un lado el gobierno federal, lo declara desaparecida como si se tratara de un decreto, cuando la realidad es total otra, ya que las enfermedades siguen estando presentes.

Zavaleta Ruiz dijo que los bonos de fin de año, si son legales, no hay ilegalidad en este caso, por lo que contradijo al funcionario del gobierno de Chiapas, referente que, dentro de los 25 bonos, está éste de fin de año y que cada diciembre se hace efectivo para los trabajadores.

Aquí, Hernández Cruz, también dijo, que el obrero es digno de su salario y que se debe de dotar de instrumentos y prestaciones, pero también hay que hacer un poco de conciencia de las condiciones en que está la entidad, donde todos tienen que aportar su parte, para que las cosas mejoren

El ex dirigente de la Sección 50, explicó que se tiene que dejar en cero deudas, todo tiene que ser pagado, para que el gobierno de Rutilio Escandón, no presente problemas de ese tipo y por el contrario, se pueda tener nuevas negociaciones a favor de la clase trabajadora, que busca mejores condiciones laborales.

De acuerdo a los trabajadores que se manifestaron y fueron atendidos en Congreso de Chiapas, plantearon que hay 800 aviadores, todos ellos con nombre y apellido, que desean dejen de cobrar un salario que no les corresponde y ese monto, sea destinado a quienes sí están cumpliendo.

Criticaron que están pagando intereses en FOVISSSTE, cuando ellos no han recibido nada aún, por eso pidieron que quienes tengan problemas, se replique y se dé a conocer, porque esto quedó en ceros, para que no se esté afectando a nadie como trabajador, se insistió en que esto no se siga dando un cobro moratorio.

En tanto que el Instituto de Salud, alude que hay un compromiso, que se ha estado dando respuesta a los planteamientos, lo cual reconoce como adeudos con los empleados, pero que se subraya que poco a poco se están resolviendo las diferencias sobre todo económicas.

Para la clase patronal, reconoce a la dirigencia de la Sección 50, pero también dice que no todos los trabajadores están con la señora Jesús, esto; porque hay quienes sí están en la decisión de trabajar bajo un compromiso con la salud de los chiapanecos, por eso hay un divisionismo al interior.

Mientras un grupo de la Sección 50, trabaja y hace sus asambleas, también ha decidido sentarse a dialogar, para que de esta forma donde participa la Secretaría de Gobierno, se coloque las respuestas de las diversas inquietudes tanto en lo general como en lo particular, para defender los derechos laborales.

La titular del Instituto de Salud, mientras se niega a declarar que es un asunto que fue creado por el ex Secretario de esa dependencia, si dice que está dispuesta a dialogar, pero no a negociar; ya que el problema que se suscita es solo con el Sindicato 50 pero no, con otros sindicatos.

En documento cita “A la base trabajadora de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud y a la población en general, como resultado de la cuarta reunión de trabajos y acuerdos con la dirigencia estatal de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) y con la finalidad de dar información precisa de los compromisos acordados, la Secretaría de Salud informa lo siguiente”:

Primero.- Es falso que en el Gobierno actual se haya acordado con la dirigencia estatal anterior no reconocer o no pagar los bonos estatales y federales. Por lo que a este respecto se precisa lo siguiente:

De los bonos que están contemplados en las Condiciones Generales de Trabajo y que por ley el estado está obligado a pagar, se ha cumplido con lo siguiente:

Día de Reyes

Pagado

Día de las Madres

Pagado

Estímulo Trimestral

Pagados los dos primeros trimestres

Día del Trabajador de la Salud

Pagado

Reconocimiento por antigüedad

Pagado

Uniformes

Fecha de pago 23 de noviembre con aumento del 10 por ciento (con respecto a este bono es importante destacar que por ley debe entregarse al trabajador en especie, es decir la entrega física de los uniformes; sin embargo por solicitud del sindicato y debido a la buena voluntad del Gobierno del Estado, por única ocasión será pagada en efectivo).

Medidas de Fin de Año

Pagadero después del 15 de diciembre

Estímulo a la Calidad

Pagadero después del 15 de diciembre

Así mismo es importante destacar que la siguiente relación corresponde a bonos que no están contemplados en las Condiciones Generales de Trabajo; que no están consagradas en la Ley Federal del Trabajo ni en el Contrato Colectivo de Trabajo; que no tienen presupuesto y que fueron en su momento pagados por acuerdos y conquistas sindicales de administraciones anteriores, mismas que han sido observadas por los órganos de fiscalización como la Auditoría Superior de la Federación y el OSFCE. Además que no son reconocidos por la Secretaría de Salud federal y que no se pagan en ningún otro estado.

Bono administrativo

Bono complemento aguinaldo

Bono complemento burócrata

Bono de riesgo de trabajo

Bono de enfermería

Ajuste de calendario

Bono de biólogos

Bono nutriólogos, dietistas y ecónomos

Bono odontólogos y técnicos odontólogos

Bono cito tecnólogos

Bono técnico en atención primaria a la salud, promotores en salud y COCS

Bono psicólogos y psicólogos especialistas

Bono cocinero jefe de hospital, cocinero en hospital, auxiliar de cocina y ecónomo

Bono camillero

Día del Padre

Bono administrativo sin categoría

Bono estadística y admisión

Bono veterinaria y trabajo social

Bono afanadora

Bono jefe de sector en programas de salud

Bono técnico en programas de salud, jefe en brigadas, jefe de distrito y programas de salud

Bono médicos generales y especialistas

Bono técnicos radiólogos, diagnostico, electro diagnostico e ingeniero biomédico

Gastos de camino y rezago quirúrgico 2018

Bono químicos, laboratorista, auxiliar de laboratorio

Bono estatal

60 al 100, Profesionalización.