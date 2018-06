Silvia Arely hostiga para robar predial

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El Ayuntamiento municipal de Tuxtla Gutiérrez, inició con un proceso de hostigamiento en contra de contribuyentes que no quieren pagar, por la falta de obras, a pesar de las promesas hechas en campaña, dieron a conocer ciudadanos que protestaron frente a la presidencia.

La familia Torres, Díaz, Moreno, entre otros; plantearon que están cansados de pedir agua, seguridad, pavimentación, todo; pero el gobierno municipal, se niega, ni da la cara para resolver el problema que aqueja desde hace más de dos años, donde solo llegan recibos pero nada de obras.

Los declarantes, mostraron la forma en que se ha dado el hostigamiento de Silvia Arely Díaz Santiago, quien desconocen si lo hace a título personal, o es enviada por alguien al interior del Ayuntamiento capitalino, para exigir el pago predial, cuando sabe que no se merecen nada.

La molesta de la familia Moreno es que pareciera que están urgidos de que ingrese dinero, pero de obras no hablan nada; saben que si llega Carlos Morales o Paco Rojas, se meterán en un lío, y seguro quieren llevarse el dinero para perjudicar a cualquiera de los dos ganadores.

Otra de las familias, los señores Díaz expresaron que ellos no pagaron este año, como represalia por el abandono en que está no solo la parte donde ellos viven, sino toda la zona donde ellos transitan, exactamente con las mismas carencias, que repitieron calles, drenaje, alumbrado, seguridad y demás.

Estas familias también dijeron, que si es cierto el hecho de que el dinero pueda estar robándose por Silvia Arely Díaz o en su caso para la campaña del candidato del Verde, Fernando Castellanos Cal y Mayor, pues no se ve a donde vayan los recursos, cuando no hay obras resaltaron en varias ocasiones.