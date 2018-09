Sin reglas claras finiquitan Fideicomiso para cafeticultura y estela de corrupción

ASICh

El Fondo estabilizador para rescatar la problemática de la cafeticultura, creado para cuando el precio estuviera por debajo de los 100 dólares, está siendo finiquitado para desaparecerlo, bajo una estela de duda y de corrupción por parte de quienes lo manejan Amecafé a nivel nacional y el representantes del sistema productos café en el estado, denunció Ismael Gómez Coronel a nombre de productores del Soconusco.

Dijo que el Fideicomiso se creó hace 18 años durante el gobierno de Vicente Fox, y ahora en el Instituto del Café en Chiapas ha empezado a dar los apoyos a los beneficiarios, que son aquellos quienes aportaron en su momento a través de la facturación.

Pero, lo están haciendo sin reglas claras, porque no basta con que se identifiquen con su credencial del INE, les dan a consideración solamente capitales sin intereses generados durante todos estos años.

Anotó que los administradores han dicho que hay un fondo de 900 millones de pesos, de los cuales a Chiapas le corresponden 300 millones de pesos, pero no presentan un estado financiero real de dichos fondos que han estado manejados, sobre todo por el Instituto del Café.

En tanto, lo están dispersando cuando ya este gobierno va de salida, dejando un diez por ciento sin saber por qué, sobre todo que el gobierno federal ya no tiene participación.

Señaló que deja dudas la manera como están manejando el finiquito del Fideicomiso, específicamente Luis Herrera, presidente del Sistema Producto Café en Chiapas y a nivel nacional Cruz Argüello Miceli. Estas dos personas a su arbitrio han establecido las reglas de operación del Fideicomiso.

Cuestionaron que tampoco han presentado cuánto es el interés que ha generado esta bolsa de recursos, en tanto hay auditorías donde se reflejan desvíos de los recursos, pero no se ha hecho nada.

Señalaron que coincidentemente Luis Herrera fue parte de la creación del Fideicomiso y ahora es el uno de los artífices por desaparecerlo, junto con quien también desafortunadamente es chiapaneco Cruz Argüello Miceli. ASICh