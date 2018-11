Sin resolverse la masacre de Acteal

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 20 de noviembre (El Estado).-Rubén Moreno, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, informó que a 21 años de la masacre de Acteal, donde se registró el asesinato de más de 40 indígenas, el Estado mexicano no ha realizado las investigaciones pertinentes, por lo tanto no se ha identificado a los responsables de los hechos.

Pese a la lucha por la justicia, la masacre de Acteal no ha sido aclarada, informó Rubén Moreno, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé.

Recordó que este suceso cobró la vida de 45 indígenas, entre hombres y mujeres, además de cuatro bebés no nacidos y 26 personas que resultaron heridas.

El abogado, dijo que el tema es preocupante debido a que, pese a que han pasado 20 años, aún se vive un ambiente de violencia, principalmente para las familias de las víctimas y los sobrevivientes.

Abundó que este caso es muestra de la impunidad que ha permitido el Estado mexicano, pues recordó que no existe ni siquiera un seguimiento o investigación pertinente, incluso –dijo-, mencionó que no hay ni un solo responsable acusado.

El miembro del Centro de Derechos Humanos destacó que desde la masacre fueron detenido poco más de 80 personas, de las cuales 70 han sido liberadas y 15 (aproximadamente), se presume, pueden ser puestas en libertad en poco tiempo.