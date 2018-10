Sin riesgo al ambiente ni a la salud, relleno sanitario en su primera etapa

Los trabajos del relleno sanitario de San Cristóbal de Las Casas, ahora ubicado en terrenos de Pasté, Zinacantán, ha avanzado significativamente en tan solo tres días, y aunque falte por cubrirse parte de la basura que se ha trasladado de la Plaza La Coleta a este sitio, ésta no representa ningún riesgo a la salud ni al ambiente.

Gerardo Gómez Sántiz, secretario de Obras Públicas del ayuntamiento, explicó que para poner en marcha desde el primer día de la administración el relleno sanitario en un terreno propio, se creó una celda de casi mil metros cuadrados que contendrá la basura de la ciudad hasta por un mes para luego ser cubierta por una capa de tierra.

Detalló que la basura no puede ser cubierta por partes hasta que se extienda por toda la geomembrana, la cual tiene 2 milimetros de espesor y cumple con las normas que marca la Secretaría de Medio Ambiente.

Además, se creó una pendiente alrededor de la celda donde se deposita la basura como parte del proceso del tratamiento del lixiviado que permitirá compactar la basura y lo orgánico se desintegre.

En los próximos días, se instalará una malla perimetral que evitará la llegada de animales carroñeros.

Lo anterior, es parte de la primera etapa del relleno sanitario contemplado en un proyecto integral que consiste en la instalación de una planta tratadora de residuos.

Al respecto, manifestó que en este proceso de tratamiento de residuos, es necesario que la población comience a tomar consciencia del impacto negativo hacia el medio ambiente al no separar la basura entre orgánica e inorgánica, por lo que hizo un llamado a la población de tomar dichos hábitos en el hogar, en los restaurantes y comercios de cualquier giro.

Por otra parte, aclaró que hasta el momento no se ha presentado ningún grupo a manifestarse en contra de estas acciones, o bloqueos a accesos que imposibiliten el trabajo.