Sonia Rincón al PANAL en Chiapas

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Sonia Rincón Chanona, es la nueva dirigente del Partido Nueva Alianza (PANAL) en Chiapas; luego de darse una declive ante la administración de Rosendos Galindez, con resultados negativos en el pasado proceso electoral tanto federal como estatal.

Rincón Chanona, ya había ocupado el cargo, además de ser diputada federal y local por este mismo partido, también fue parte de la administración de Manuel Velasco Coello como titular de la Secretaría de Educación, donde fue sustituida por denunciar actos de corrupción.

La también ex dirigente de la Sección 40 del SNTE, expresó en entrevista, que llegar a ocupar el cargo, es un reto fuerte; primero porque es un partido que va en crecimiento, segundo porque tendrá como objetivo el afianzar en los municipios la presencia, pero tocará temas de educación, como base del desarrollo.

Por otro lado, aceptó que el partido apenas alcanzó por el número de votos, una sola diputación local, de manera plurinominal, algo que se esperaba tener por lo menos 3, de acuerdo a los indicadores que llevaban, lo mismo ocupar puestos en las administraciones municipales.

Se le cuestionó el porque, su interés desde el partido trabajar en materia de educación, al cual respondió que si no se hace, entonces este estado, no podrá tener un reacomodo social a favor, la política no es pensar que voten por los partidos, la política es trabajar por los demás y eso es precisamente la educación.

Rincón Chanona acotó que “mi compromiso será la responsabilidad de generar un nuevo rostro para Nueva Alianza en Chiapas, un rostro que represente y defienda los intereses de la militancia, que se convierta en una verdadera opción para impulsar el desarrollo en las distintas regiones de la entidad, donde la soberbia sea sustituida por la pasión partidista, y donde la inclusión sea la piedra angular” cerró.