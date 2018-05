Suspende juez medidas contra Sandoval

Benito Jiménez

Cd. de México (11 mayo 2018).- El ex Gobernador priista de Nayarit, Roberto Sandoval, logró obtener de un juez federal una suspensión definitiva contra las acciones de la Fiscalía del Estado, que lo investiga por enriquecimiento ilícito.

Sandoval solicitó la suspensión para el efecto de que las autoridades, en este caso la Fiscalía, se abstenga de judicializar las carpetas de investigación o llevar a cabo la consignación de las averiguaciones previas que se integren en su contra.

La suspensión impide su captura y medidas cautelares que dicte el juez de control contra el ex Mandatario.

En audiencia incidental en la Ciudad Judicial Federal de Jalisco, Emilio Enrique Pedroza Montes, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal resolvió conceder la suspensión definitiva a Roberto Sandoval.

El juez aclaró que la suspensión 304/2018-II no impide a la Fiscalía que lleve la debida integración de las carpetas de investigación o averiguaciones previas contra Sandoval.

“Existen cierto tipo de Mandatarios que no siguen este tipo de defensa, cuando en realidad tienen los elementos para aclarar cualquier imputación, cuando hay este tipo de persecuciones, sobre todo en tiempo electoral, lo que hacen para legitimarse, cuando entra un nuevo Gobierno, es hacer la persecución con abusos.

“Aquí (con Roberto Sandoval) no va a ver cárcel, no va a ver ninguna sorpresa, está todo el procedimiento revisado por el Juez federal, lo cual significa que la Fiscalía -si quiere seguir la investigación- tendrá que hacerlo conforme a la ley. No va a ver ningún tipo de arbitrariedad, como en otros Mandatarios, que sale la orden de aprehensión, inmediatamente lo capturan y el tiempo les da la razón, porque los procedimientos están mal armados”, dijo a REFORMA Juan carlos Soto, quien conforma el cuerpo de abogados del ex Gobernador.

Lo que busca Sandoval con la suspensión es que, de continuar la Fiscalía con la indagatoria, se le permita acceder a la averiguación previa y ofrecer las pruebas que estime pertinentes para ejercer su derecho de defensa y evitar su detención.

Sandoval y su familia presentaron el 9 de marzo cuatro demandas de amparo contra los aseguramientos de inmuebles decretados por la Fiscalía de Nayarit el pasado 5 de marzo, en una investigación que lleva a cabo en su contra por enriquecimiento ilícito.

La defensa precisó que sólo tres de los cinco inmuebles asegurados son propiedad del ex Gobernador nayarita, pues uno le pertenece a la Fundación RIE, especializada en rehabilitaciones físicas de niños, y del otro, un rancho en el ejido Cantera, desconoce la identidad del dueño.

Los que sí reconoce como propios son una casa en el Fraccionamiento Bonaterra, un terreno en el Fraccionamiento Lago David Residencial y una vivienda en el Fraccionamiento IMSS, todos en Tepic.

La Unidad de Investigación Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía Estatal indaga al ex Gobernador en la carpeta de investigación NAY/TEP-III/CI/0031/18 por enriquecimiento ilícito.