También a Costa Rica le diría que sí

Ramón Estrada México, Guadalajara (01 agosto 2018)

Mientras en México la Federación Mexicana de Futbol se tomará semanas para decidir al nuevo seleccionador del Tri, en Costa Rica ya trascendió que Matías Almeyda es su carta fuerte para dirigir al combinado tico.

El ex pastor del Guadalajara ya había escuchado la propuesta de los directivos centroamericanos, con quienes se mostró abierto para analizar el proyecto de cuatro años, incluso por encima de las diferencias de presupuesto que hay en Centroamérica con lo que se paga en México.

“Estoy bastante interesado en el proyecto, no me importa el dinero ni el lugar, para mí son los jugadores que tengo y Costa Rica ha crecido bastante a nivel futbolístico”, habría dicho el argentino en declaraciones que hoy difunde Teletica.

Según la televisora con sede en San José, el “Pelado” estaría entusiasmado incluso con las condiciones de vida en el país, tanto para él y para su familia.

“Es un país que ha crecido bastante futbolísticamente y tiene dirigentes serios. Es un país que me gusta tanto a mí, como a mi familia”, agregó.

Sin embargo, el propio Almeyda dejó en claro que además de la propuesta costarricense, ya analiza otra oferta que tiene para volver a dirigir, sin precisar si es de alguna selección o de algún club.

“Tengo otra propuesta que estoy analizando y en el momento que se proponga más en firme la voy a analizar a profundidad”, agregó.