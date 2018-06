Temor en escuela de Cerro Hueco por lluvias

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Padres de familia de la escuela primaria “Fray Víctor María Flores” de la colonia Cerro Hueco, pidieron el apoyo del gobierno, ya que la lluvia pasada, derribó la barda, por lo que se pone en riesgo a más de un centenar de estudiantes y maestros.

Los papás dijeron que esto, fue por la lluvia que azotó la zona y que el agua fue tan fuerte que se llevó la barda, para fortuna no había nadie, sin embargo, las aulas pueden quedar semi sepultadas de lodo, pero si en ese momento de lluvia hay clases, el riesgo es muy peligroso.

Patricia Jiménez, explicó que están en la postura de que si hay otra lluvia, ellos dejarán de enviar sus hijos a la escuela, ya fue platicado con algunas mamás y están de acuerdo, además de que falta un mes para que salgan, ya que esa institución educativa, no suspendió labores.

Por otro lado, María Martínez, también comentó que invitarán a los padres de familia de toda la escuela, a bloquear o manifestarse frente a palacio de gobierno, para ser escuchados, ya que recalcaron que no están dispuestos a permitir que sus hijos estén en un alto riesgo.

Pero además, otras casas del lugar, también corren el mismo riesgo, ellos consideran que es un momento de poner un alto, que estén unidos para poder exigir, los candidatos ya llegaron y solo ofrecieron despensas, aunque reconocen que no había caído la barda aún.

Finalmente, los maestros que acuden, dijeron que apoyarán a los padres de familia, además de estar preocupados por la temporada de lluvias, que ahora se presentó con más fuerza y que puede ocasionar más problemas como lo que ha sucedido en este momento, donde se pone en riesgo la vida de ciudadanos.