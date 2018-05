TEPJF revuelve todo y deja peor las cosas

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de determinar si se ratifica o se van solos los partidos políticos, los tiempos estipulados ya concluyeron, además las boletas ya están impresas y no aparecerían los candidatos que así lo desearan en las boletas.

En un enredo por hacer las cosas de último momento, el TEPJF, solo causó problemas, porque la gente que desea participar, no estarán dentro del proceso electoral, por los partidos locales se habló de Enoc Hernández Cruz, pero en lugar de aparecer su foto y su nombre, seguirá estando el del candidato del PRI.

Lo mismo pasará con los ayuntamientos, esto ha causado mayor problema, porque la gente no está educada para estas modificaciones y puede causar un problema para todos los que están participando, y quienes desean participar, pues exigirán el respeto al voto que se les ha asignado.

Lo que ya es inamovible, son las dos candidaturas que estaban en juego como es José Antonio Aguilar Bodegas y Roberto Albores Gleason, ambos estarán participando, porque además fue una decisión de ir por los partidos políticos que en inicio los postularon, para tal cargo.

Los comunicados señalan que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aprobó la adhesión de los partidos políticos “Chiapas Unido” y “Podemos Mover a Chiapas” a la Coalición “Todos por Chiapas”, integrada además por el PRI, PVEM y PNA.

Al resolver el expediente SUP-JCR-38/2018, la Sala Superior ordenó a todos los partidos políticos que integran esta coalición, ratificar en un plazo de cinco días esta alianza bajo la figura de candidatura común.

El dictamen del Tribunal Electoral no modifica la candidatura de Roberto Albores Gleason, como abanderado de la Coalición “Todos Por Chiapas”, integrada por el PRI, PVEM, PNA, CU y PDCH.

Por otra parte, la Sala Superior también resolvió el expediente SUP-JRC-40/2018, referente a la impugnación sobre la candidatura común a Gobernador de los partidos PAN, PRD y MC; y ordenó que en un plazo de cinco días dichos partidos deberán ratificar esta alianza bajo la figura de coalición

Al resolverse estos casos que mantenían en incertidumbre el proceso electoral de Chiapas, las campañas proselitistas continuarán sin altibajos jurídicos.