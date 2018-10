Tercera caravana de migrantes transgrede leyes mexicanas

Enrique Vázquez Palacios

Todo parece indicar que las caravanas de migrantes poco a poco se van llenando de gentes que no son precisamente pobladores de países como Honduras, Nicaragua y Guatemala, las que por medio de la violencia se han estado internando a territorio mexicano, transgrediendo con ello las leyes y vulnerando los tratados internacionales, toda vez que la mayoría de ellos son jóvenes con aspecto de haber recibido algún tipo entrenamiento militar, los que además de portar las llamadas “chimbas”, se cubren los rostros con capuchas para no ser identificados.

Por su parte, tanto el Ministerio de Gobernación, como la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, han coincidido en señalar que lamentan los hechos ocurridos en las últimas horas, debido a que los integrantes de las caravanas de migrantes no hayan utilizado la oportunidad de dialogar para ingresar ordenadamente a la aduana de Tecún Umán I, del Departamento de San Marcos, C.A.; y hayan decidido irrumpir de manera por demás violenta, cuyo saldo fue de al menos 5 elementos de la Policía Nacional Civil lesionados.

Asimismo, el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, lamentó los hechos ocurridos en la frontera de Tecún Umán, donde un joven migrante falleció, mientras que policías y civiles resultaron heridos; al tiempo de expresar sus condolencias y su profunda solidaridad para con familiares y amigos.

Rodas Andrade recordó que el Código de Migración establece en su Artículo 112 que “el Sistema Migratorio Guatemalteco, es el conjunto de instituciones estatales que velan por el migrante, la estancia de los extranjeros en territorio nacional, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los Derechos Humanos”.

Solicita además “que se reúna la Autoridad Migratoria Nacional conformada por el Vicepresidente de la República, los Ministros de Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, Trabajo y Previsión Social, Gobernación; el Director del Instituto Guatemalteco de Migración, y el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, para actuar según las funciones que le asigna el Código de Migración, ya que es la autoridad rectora en materia Migratoria”.

Mientras tanto, durante el día de ayer lunes, casi 2 mil migrantes que al parecer no pudieron ingresar a México a través del Puente “Rodolfo Robles”, decidieron internarse a las aguas del río Suchiate, donde por varias horas fueron conminados a retornar al territorio de Guatemala, por elementos de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes estuvieron apoyados por un helicóptero de las fuerzas federales, aunque por la tarde, cientos de ellos lograron burlar los cercos policiacos y entrar finalmente a territorio mexicano.

Cabe señalar que en las últimas horas, la seguridad y el orden de la localidad de Tecún Umán ha sido tomada por la Policía Nacional Civil, Policía Municipal de Ayutla y el Ejército de Guatemala, con la finalidad de hacer prevalecer el orden y la seguridad de todos sus habitantes, por lo que se ha decretado la “Alerta Naranja Institucional”; además de que se ha ordenado el cierre de todos los comercios a partir de las 8 y media de la noche, así como la venta de bebidas alcohólicas en todos los establecimientos y de todo tipo de combustible a migrantes.