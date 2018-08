Tigres los separó y el Tri los unirá: el reencuentro de Tuca y Pulido

Ciudad de México – La Selección Mexicana volverá a unir a Ricardo Ferretti con Alan Pulido, luego de que en 2014 comenzara una relación poco amistosa entre ambos por la manera en la que el delantero se fue de los Tigres argumentando que ya no tenía contrato y así irse a Europa.

La novela de Pulido con Tigres tuvo como uno de los protagonistas al Tuca Ferretti, entrenador de los felinos, quien mencionó que Alan no estaba bien aconsejado y que estaba yéndose de la escuadra regia por la puerta trasera.

“Pienso que la influencia de personas externas ha ocasionado este tipo de situación, porque creo que si se hubiera acercado a cualquier persona cien por ciento deportiva no le hubiera dado el consejo que le están dando”, dijo en aquella ocasión el timonel brasileño.

“No hay que salir por la puerta chica, no hay que salir agachado, aunque Alan lograra salir de Tigres, yo creo que va a sentirse mal en este sentido”.

Sin importar las palabras del Tuca y llevando el pleito al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), Pulido se fue a cumplir el sueño de jugar en Europa con el Levadiakos de Grecia y de ahí brincó al Olimpiacos, el club más ganador de aquel país.

Durante el pleito legal que el delantero tamaulipeco sostuvo con Tigres, Ferretti cada vez que era cuestionado sobre el tema sacaba a la luz su enojo por la situación de un delantero al que le dio confianza en su estancia en el club e incluso le abrió las puertas con la condición que aceptara su error.

“Muy sencillo, llega aquí, ‘perdón, me equivoqué, no tengo palabras con la institución, con la afición, me engañaron’, echa unas lágrimas de cocodrilo y no pasó nada, eso es lo que posiblemente vaya a suceder”, pronosticaba Tuca años atrás.

Tras casi un año y medio del pleito, Pulido volvió al futbol mexicano en 2016 con las Chivas y cuando visitó por primera vez el Volcán lo primero que hizo fue ir al banquillo de los felinos para saludar al Tuca.