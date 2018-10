Trabajadores de Hacienda siguen en pie de lucha

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Trabajadores de la Secretaría de Hacienda del Estado, continúan en suspención laboral, hasta que el gobierno cumpla, dicen que dinero hay, lo que no quieren es pagar lo que por ley corresponde, debido a que se quieren llevar todo (gobernador y funcionarios).

Todos los días hay ingresos, por lo tanto no se puede negar que dinero hay, insistieron, mientras se encuentran sentados afuera de la dependencia, esperando a que el gobierno entienda que el error es de ellos y no de los trabajadores, quienes hacen más de lo que deben hacer.

Los empleados insisten, que quien pierde es el gobierno, pues no recibe el pago de los impuestos, la Secretaría día que no recibe deja de ganar, porque esto es como un negocio, para que la gente lo entienda, que se diga la verdad pidieron, porque el gobierno cobra para robar, no para beneficiar al pueblo.

No es la primera acción que se da en contra de ellos, ya se habían dado con anterioridad, la forma agresiva de los jefes ha sido constante, por eso también se sienten cansados de todo ello y la movilización, no cederá si el gobierno no termina por aceptar el error cometido.

Por lo que respecta a la situación de algunos centros de recaudación hacendaria, dijeron que están trabajando bajo protesta, pero que en cualquier momento pese a las amenazas, volverán a suspender actividades, ahora con más fuerza y estar dispuestos a todo lo que venga.

En lo que será el tercer día este martes, los trabajadores se dicen fuertes y dispuestos a continuar, incluso promover su información a nivel nacional, llegar al Senado para que los senadores que votaron contra Manuel Velasco, tengan conocimiento y lo expongan ante la máxima tribuna.