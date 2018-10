Trabajarán de manera coordinada para el desarrollo de los pueblos indígenas: Concejal de Oxchuc

ASICh

Oscar Gómez López, presidente Concejal del Municipio de Oxchuc, sostuvo que le tomarán la palabra al presidente electo Andrés Manuel López Obrador de trabajar de manera coordinada con el gobierno federal y el gobierno del estado, lo que esperan para poder tener desarrollo como pueblos originarios.

Tras asistir al acto de agradecimiento del presidente electo y escuchar los proyectos que se propone desarrollar, enfático dijo que esto impactará de manera positiva en beneficio a los diferentes pueblos indígenas, así como el estado de Chiapas.

A todos nos conviene trabajar como lo propone AMLO, esperemos que en cuento empiece a trabajar, a partir de diciembre se vean los cambios que promete.

En tanto, enfático dijo que en el municipio de Oxchuc, como gobierno municipal vienen trabajando de manera plural, de manera coordinada con las comunidades para poder llevar los beneficios a la población indígena.

Por otra parte, aseguró que no busca reelegirse en el cargo, a través de la elección por la libre determinación que se llevará a cabo más adelante en Oxchuc,

Enfático dijo que reelegirse sería caer en lo que han repudiado el cacicazgo, lo cual se ha dado en los últimos 15 años y ha sido de mucha afectación para el pueblo. Se le dará oportunidad a los demás habitantes que quieran trabajar para la población indígena de ese municipio de la zona Altos de Chiapas.

Por ultimo señalo que se están reuniendo ex principales, ex presidentes municipales, ex jueces, ex regidores y ex tesoreros para tomar decisiones, a fin de nombrar a las nuevas autoridades ya que las elecciones no se realizarán por partidos políticos, sino respetando la tradición de los usos y costumbres, a mano alzada en asamblea general. ASICh