Tras incidencias, exigen elecciones extraordinarias en Chicoasén

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 4 de julio (El Estado).-A excepción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), todos los institutos políticos y el candidato independiente, Isaías Ovilla, exigieron este miércoles al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) la anulación total de las elecciones que se celebraron con irregularidad en el municipio de Chicoasén, el pasado 1 de julio.

Ovilla, dijo que están en la búsqueda de la aprobación de una elección extraordinaria que se realice con transparencia y verdadera democracia, por lo que denunció que durante la jornada pasada, el Sol Azteca se caracterizó por las anomalías e incidencias que se registraron en aquella demarcación.

Expuso que algunos problemas se vivieron en las casillas, donde los representantes del PRD no permitieron la entrada a los representantes de los otros institutos políticos que al igual que ellos buscaban proteger la elección.

“Cuando regresamos al consejo local para que nos acreditaran y dieran la oportunidad a cada representante, en ese momento levantado un acta de incidencias donde marcaban que no se había presentado ningún representante de partido (…) hay videos donde los ciudadanos se quejan que el candidato del PRD les retuvo las credenciales a efecto de un apoyo, no sabemos si dinero u otras cosas…”, señaló.

Para el domingo en la noche, al realizar el conteo del proceso electoral municipal y ante tantas irregularidades, los ciudadanos pertenecientes a la sección 437 y 436 decidieron quemar el material electoral.

“Desconozco por qué el compañero del PRD está presentando 4 actas que obran en su poder en donde indican que él es ganador cuando no se ha capturado ningún dato y el PREP está en ceros para Chicoasén.”

Por esta razón, reiteró la demanda de los habitantes de aquel municipio para que el Órgano Público Local Electoral tome la determinación de organizar una elección extraordinaria.