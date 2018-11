Trasladan injustamente a preso solidario de la Voz del Amate

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Alberto Patishtán Gómez, fundador de los Solidarios de la Voz de El Amate de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) denunció que su compañero Alejandro Díaz Sántiz fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), número 15.

“Su traslado se dio a Villcomaltitlán desde las 6 de la mañana de este miércoles, iba en un convoy de seguridad, nadie le avisó nada y jamás fue notificado a su abogado defensor, no saben cuál es el motivo por el cual el director, Candelaria Jiménez Jiménez, realizó dicho traslado ya que no quiso hablar con ellos”.

Patishtán Gómez narró que hace unos días Alejandro Díaz perdió a su bebé recién nacido, y ahora lo alejan más de su familia, “lo que es una injusticia, porque él siempre ha abierto la boca de las cosas que está viendo adentro, del maltrato, que no hay medicamentos, doctores, la directora de este centro, eso fue lo que molestó y al gobierno”.

Aseguró que ese fue el motivo que se lo llevan, “es un compañero como pocos, pero sabe ver las cosas, ve lo que le pasa a sus compañeros y por eso lo llevan, que triste, porque hemos conocido a muchos indígenas injustamente presos. Y es por eso que exigimos la liberación, la destitución de la directora y el regreso de los presos”.

Finalmente, consideró que Alejandro ya no debería estar preso, ya que lleva más de 20 años encerrado, por lo que pidió se investigue y se explique por qué fue trasladado junto con otros presos, ya que recordó que Alejando Díaz, es acusado de haber asesinado a su propio hijo, “cosa increíble”, y a pesar de que los abogados han pedido la pre liberación no se la han brindado.