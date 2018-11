Tren Maya no debe detenerse, no impactará la Selva: Alfredo Trinidad Hernández

Roselino Jiménez /ASICh

Alfredo Trinidad Hernández, ex investigador del Instituto de Ecología del Sistema Federal y el CONACyT, sostuvo que el proyecto del Tren Maya no debe detenerse, sino todo lo contrario acelerar su inicio ya que detonará la vida económica, laboral, comercial y turística de los estados de la región Sur-Sureste.

Para el experto en estudios de impacto ambiental y manejo de los recursos forestales en el país, todo lo que se está diciendo de manera negativa a este proyecto, el cual será consultado con la ciudadanía el 24 y 25 de este mes, no son más que grilla sin fundamentos.

Dijo que no faltarán detractores sobre la construcción de las vías férreas por el “rudo impacto ecológico; se harán llamar “Protectores de la selva”, pero lo cierto es que el ser humano en el inicio de su evolución lleva consigo en un ser mas en el escenario de la vida , al igual que otras formas de animales que habitaron cuevas y recogieron plantas y pieles de otras especies de fauna para procurarse abrigo y alimentos, aun cuando estaba consciente de que su existencia dependía de algunos recursos naturales.

Sin embargo, ahora se cuenta con grandes inventos controlados con mayor acervo cultural en la aplicación de la ciencia y tecnología de desarrollo socio económico.

En tanto, en la ruta del Tren Maya ya que se han hecho los estudios de vibraciones transmitidas por el tráfico ferroviario, con el algoritmo de propagación de vibraciones en el terreno formulados por Barkan, que considera los fenómenos de la atenuación geométrica debido a la expansión del frente de onda, así como la atenuación del material debido a la disipación de energía al interior del terreno. ASICh