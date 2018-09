Tribunal si pagará bono sexenal a la fuerza

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Luego de que el Poder Judicial, se había negado a entregar el bono sexenal que se acostumbra al término de cada sexenio, la Secretaría de Hacienda admitió que es posible entregarlo en tiempo y forma, por lo que a todos los trabajadores podría hacérseles efectivo.

Los trabajadores de este poder han sido agredidos de manera constante, algunas acciones en contra de mujeres, otras más han sido despedidas de manera injustificada, pero que no han actuado en una demanda de tipo laboral ni penal por la forma y la intensión que se ha dado.

Los trabajadores, dijeron que ellos lo merecen, lo requieren, lo necesitan, no es un regalo, es un derecho que les asiste, muchos de ellos acudieron a la Secretaría de Hacienda en la torre Chiapas, esperando a que la respuesta se diera desde temprana hora, cosa que no se logró como correspondía.

Muchos de los trabajadores, indicaron que tienen miedo a que se dé a conocer sus nombres, porque consideran que es ponerse la soga al cuello, ya que las represalias vienen en contra de ellos por los jefes, hasta lograr que los corran por cualquier motivo, sin importar que les inventen cosas.

No es la primera ocasión en que se tiene que pelear el salario, aunque es la primera ocasión en que se da un problema con el bono sexenal, lo que hay, es que se quieren robar el dinero de este poder, como ocurre en otras partes, se les hace fácil decir que no hay, cuando el dinero si está etiquetado.

Es de mencionar, que ellos quieren aprovechar todo, ya que hoy jueves como el viernes, se ha suspendido las labores en el poder judicial, pero el lunes todo será normal y no podrán movilizarse si así lo desean, en caso de no lograr la bonificación que les corresponde.