Un calvario vivir en Tuxtla dicen

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Colonias que se sitúan atrás de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), una vez más vivivieron el calvario de la temporada de lluvias, al ver como el agua se llevaba sus autos y por el otro lado, se cerró el acceso de las calles por piedras y lodo.

Las piedras provocaron que se impidiera el acceso al final, pero también algunos carros pequeños fueron arrastrados por la madrugada, esto ha sido una constante y una preocupación, porque están viviendo en la zozobra constantemente, cuando se presenta los meses de mayo hasta noviembre.

Cuando se fueron a vivir ahí, no sabían que esto pasaría, muchos de los vecinos dicen que fueron engañados, porque no les advirtieron de este problema, lo hicieron con el ánimo de vender y solamente ganar, la culpa es de la constructura y también del gobierno municipal.

La cantidad de piedras no cesa, lo que demuestra que cuando limpian, lo vuelven a colocar en el mismo punto, lo que hace pensar que no interés en poder ayudar a los vecinos, menos cuando saben que protestan contra el gobierno municipal, por falta de agua, falta de seguridad y ahora esto.

Por otro lado, señalaron algunos ciudadanos, que otro problema, es que el transporte público se ve minado y opaca el servicio para quienes tienen la necesidad de usarlos, con estos problema naturales peor, sumado a que se ha incrementado el tránsito por las dependencias de justicia del estado.

Finalmente, pidieron una respuesta real de parte de las autoridades, entienden que con Castellanos no se pudo, pero ahora que estará Carlos Morales, esperan mucho de él, no más de lo que el pueblo realmente requiere, entre ellos, no seguir exponiendo la vida de esta zona Oriente Norte.