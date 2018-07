UN RECORRIDO A VUELO DE PÁJARO POR NUESTRA CAPITAL

Un coterráneo, que al mismo tiempo es contemporáneo en esta amada ciudad coneja nos invitó a hacer un recorrido a vuelo de pájaro, para ver la realidad de nuestra capital, tan llevada y traída; pero al mismo tiempo tan disputada por los políticos de los diversos partidos políticos y que están bien apadrinados por parientes, tíos, paisanos, consanguíneos, cuñados, yernos o compadres y que ven los puestos de dizque elección popular o nombramientos y huesos jugosos como el haber llegado a El Dorado y llenarse los bolsillos.

Porque como simples seres humanos que contemplamos el transcurrir de la vida, hemos aprendido a observar a otros seres humanos llenos de ambición malsana que piensan que se llenarán las bolsas al llegar a una presidencia municipal o algún otro puesto en el que maneje un presupuesto.

Quienes se dedican a la política en estos tiempos, generalmente están enfermos de codicia, de voracidad, de una mala creencia de que pueden usar a otros seres humanos. En suma; viven dentro de una burbuja en la que tienen un concepto retorcido del mundo. Ese concepto retorcido del mundo les hace creer que todo el mundo es igual de retorcido y ojete.

Pero más temprano que tarde se dan cuenta que el encontrar la olla de oro en uno de los extremos del arco iris es una ilusión vana. Y que por cada afortunado que encuentra el tesoro; hay mil y mil que jamás lo hallan y viven y mueren frustrados.

Pero hablábamos de nuestra infortunada ciudad. Nos encontramos con una ciudad llena de pestilencia, en la que va uno con placidez, hasta que el hedor de una fuga de aguas negras nos hace fruncir la nariz y renegar del SMAPA que no repara el alcantarillado. Más adelante nos encontramos con una fuga de agua entubada que no tiene mal olor. Es agua fugada de un tubo para consumo doméstico que se riega y forma arroyos que tampoco son reparados por desidia de los administradores que su alegato sempiterno es que SMAPA no tiene dinero para comprar refacciones e insumos para reparar las fugas. ¿ Dónde se irá el dinero de los pagos mensuales que cobran con mucha puntualidad a los usuarios ?

Y la plaga de la basura. Por cualquier calle de nuestra capital hay bolsas de PET colmadas de basura y basura regada sobre banquetas y en los recovecos y rincones de las calles. El servicio que dan los camiones de la compañía Pro Activa-Veolia es del todo deficiente y selectivo. Si a los basureros no se les pega la gana levantar una bolsa de basura, nada más no la levantan; porque no está en un mítico contrato, así que el Ayuntamiento tiene que enviar equipos de trabajadores y camiones para levantar la basura que Pro Activa se rehusó levantar. Y Proactiva cobra once millones y medio de pesos mensuales por ese remedo de servicio.

¿Es usted feliz poseedor de un coche que va para carcachita? Mejor guárdelo para una mejor ocasión; cuando le hayan dado una alisadita a las calles de nuestra sufrida capital, a menos que ya tenga apartada una lana para reponer las rótulas, las bieletas y los amortiguadores, porque como están las calles llenas de hoyancos y baches, la suspensión de su coche corre un verdadero peligro.

Y Fernando Castellanos Cal Y Mayor (FerCaCa) feliz de la vida en su casa sin mayores preocupaciones, platicando a sus allegados y lambiscones como llegará a ser gobernador interino cuando el Wero Velasco vaya a tomar posesión de su senaduría y el fuero correspondiente.

En la populosa colonia 24 de junio el pasado fin de semana, un par de pelafustanes montados en una motocicleta le trataron de quitar la cangurera donde un joven nevero llevaba las ventas del día. Como no entregó la bolsa con la premura solicitada por los rateros, le propinaron un balazo en la pierna y se llevaron la cangurera y el celular del victimado.

Hace varios días uno de nuestros reporteros entrevistó al presidente electo Carlos O. Morales Vásquez, para preguntarle su opinión sobre los más ingentes problemas de la ciudad, y el coiteco Morales Vásquez contestó que el mejoramiento de Tuxtla Gutiérrez dependía de una inversión millonaria y que la capital estaba en una situación ruinosa.

Pero eso sí, Tuxtla Gutiérrez es la ciudad de Chiapas que tiene un presidente interino que e oaxaqueño de nacimiento. El presidente municipal Carlos Molano es de la tierra de las garnachas, del pollo juchi, las tortillas tlayudas y el quesillo, enredado como todo lo oaxaqueño.