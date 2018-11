Urgen Fiscal General ante crimen

Zedryk Raziel

Cd. de México (08 noviembre 2018).- Ante la violencia en el País y tras el asesinato de la hija de la diputada de Morena Carmen Medel en Veracruz, el presidente del Senado, Ricardo Monreal, apremió a los partidos a acelerar la creación de la Fiscalía General y el nombramiento de su titular.

“Es verdaderamente vergonzante que, frente a esta violencia, no tengamos procurador, no tengamos fiscal, (sino) tengamos encargados de la persecución de delitos y de la Fiscalía General; es una vergüenza para el Congreso mexicano”, afirmó en entrevista.

Al acudir a una reunión con el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, indicó que hoy se aplazó la dictaminación en comisiones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General a petición del PRI y del PAN.

“Es urgente la Fiscalía General, que nacerá con autonomía, con independencia, para nombrar a un fiscal imparcial, objetivo, profesional, honesto; eso es lo que urge mucho en el país”, sostuvo.

El líder morenista criticó que en este sexenio la violencia no paró de aumentar.

“Demandamos el esclarecimiento de inmediato de este cobarde asesinato de la hija de Carmen, de una diputada, una ciudadana de Veracruz, y que enluta no sólo a Veracruz, no sólo a los militantes de Morena, sino a todo el País.

“La violencia está imparable, ha tomado un camino sin retorno en este Gobierno, en un aumento progresivo. Por eso nos urge mucho que ya llegue el primero de diciembre y que Andrés asuma la responsabilidad; no tendrá la vara mágica, pero les aseguro que va a disminuir la violencia”, confió.