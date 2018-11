Ve ‘Jefe’ Diego estrategia por comisiones

Rolando Herrera

Cd. de México (12 noviembre 2018).- El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, hizo una jugada de tahúr con el tema de las comisiones bancarias, pues primero consintió que se presentara la iniciativa que las elimina y después la paró con la intención de negociar con los banqueros, acusó el panista Diego Fernández de Cevallos.

Al participar en el seminario “El legado del Grupo Oaxaca”, el ex candidato a la Presidencia de la República sostuvo que no se trató de un error de Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado y autor de la iniciativa, sino de una estrategia política.

“Fue una carambola de tres bandas: ‘tú la mandas como iniciativa, viene el escándalo y yo lo detengo’; y, ahora, a negociar con estos abusivos. Está bien que lo hagan, pero que lo hagan derecho, que lo hagan sin trampa, que no lo hagan con jugadas de tahúres.

“Esto que está pasando es jugada de tahúres, no comportamiento político de un Gobierno que quiere honestidad y categoría moral”, señaló.

Fernández de Cevallos, quien compitió por la Presidencia en 1994, dijo que alguien como Monreal, quien fue priista, Gobernador de Zacatecas y Jefe delegacional en Cuauhtémoc, no presentaría una iniciativa como la presentó sin antes haberla consultado.

“A ver, de veras, ¿ustedes creen que un personaje como Ricardo Monreal, que tiene toda la capacidad política que puede tener un político en este País en el área y en el mundo que él se mueve, tomó la decisión de mandar una iniciativa de esa trascendencia sin haber estado previamente consultada? Al menos, para mí, me resulta imposible imaginarlo.

“Para mí la treta, la trampa está muy clara: ‘tú mandas la iniciativa, los otros van a rezongar, yo voy a decir que no hay tal cosa y todos tranquilos, todos serenos, todos portándose bien’ y, después, viene la presión para que bajen unas comisiones que, evidentemente son exorbitantes”, enfatizó.