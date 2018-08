Vecinos del barrio “Las Canoítas” denuncian ineficiencia del SMAPA

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 29 de agosto (El Estado).-A pesar de que ya buscaron el acercamiento con el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) de Tuxtla Gutiérrez, vecinos del barrio Las Canoítas, denunciaron que desde hace 20 días no han recibido el servicio de abasto de agua potable.

Por esta razón, exigieron al titular de este órgano, Erwin Rabasa, para que se cumpla con el servicio que puntualmente se cobra a las viviendas de los ciudadanos, pues reclamaron que “no es posible que el recibo nos llegue puntualmente y ni siquiera nos llegue agua.

Dijeron que no es la primera vez que el vital líquido no llega a sus viviendas, por lo que se han visto en la necesidad de comprar pipas, lo que termina afectando a la economía de las familias.

“Y no podemos hacer otra cosa porque el agua es necesaria, es indispensable que en las casas tengamos este recurso que nos sirve para todo; no es posible que en plena capital padezcamos este tipo problemas”, precisó Jesús Chacón, colono de este barrio ubicado en la zona sur-poniente de la ciudad.

Reiteró que este problema se ha vuelto cada vez más constante, por lo que urgió a las autoridades municipales a tomar cartas en el asunto y a resolver este problema que no solo afecta a la economía sino que no permite que las familias vivan tranquilamente.

“Esto obliga a algunos vecinos que no cuentan con cisterna o un tanque de gran capacitad, a comprar pipas para poder tener agua para el baño y otros usos básicos. Situación que afecta seriamente su economía toda vez que sumado a esto deben pagar los recibos de cobro del SMAPA.”

Otros vecinos dijeron que no es posible que en pleno centro de Tuxtla Gutiérrez no haya un servicio óptimo, por lo que exigieron al presidente municipal, Carlos Molano Robles, a poner orden y dar solución a la situación que se vive en el órgano encargado de suministrar el agua potable.