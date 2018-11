Ven en seguridad simulación política

Antonio Baranda

Cd. de México (19 noviembre 2018).- El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) es mera simulación política y los acuerdos que adopta terminan siendo letra muerta.

Así lo concluyó la organización Causa en Común, luego de analizar el cumplimiento de 45, de un total de 148 acuerdos adoptados por el CNSP entre 2012 y 2017, a través de respuestas a 117 solicitudes de información.

“El CNSP no es más que una simulación política, pues los acuerdos que genera son improcedentes y, en todo caso, terminan siendo letra muerta”, indica en su informe por escrito.

“En términos generales, se acredita la imposibilidad de cumplir con los acuerdos porque son ambiguos, o no establecen una fecha de cumplimiento o de inicio de implementación de las acciones”.

Por ejemplo, en 2012, el CNSP adoptó un acuerdo mediante el cual los Gobiernos se comprometieron a crear instancias locales para cumplir con la reforma de derechos humanos de 2011.

Michoacán respondió que dio cumplimiento porque su Procuraduría se encarga de investigar, sancionar y reparar violaciones de derechos humanos, respuesta similar a la que dio Puebla.

La organización también reportó que algunos estados se declararon incompetentes, varios no contestaron y otros aceptaron que no han realizado acciones.

Otras instituciones refieren dar cumplimiento a un mismo acuerdo con acciones completamente distintas, a destiempo, y en algunos casos ajenas al propio acuerdo.

Para muestra, Aguascalientes respondió que “no se ha llevado a cabo” el acuerdo de 2015, relativo a que cada entidad debe diseñar un programa de apoyo a elementos de fuerzas federales y sus familias.

Por ley, el CNSP es la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que debe reunirse al menos cada seis meses.

Es encabezado por el Presidente de la República y lo integran el Gabinete federal de seguridad y justicia, los Gobernadores, el SESNSP y las distintas conferencias nacionales del ramo.

Absurdos

Instituciones de varios estados como Chiapas, Nuevo León y Querétaro, respondieron que no podían brindar información sobre el cumplimiento de los acuerdos.

Otros como Zacatecas, Baja California Sur y Guanajuato omitieron enviar respuesta sobre la mayoría de los acuerdos seleccionados, o bien, se declararon incompetentes para contestar.

Otras fueron clasificadas como contestaciones absurdas.

Por ejemplo, Tabasco informó que realizó boletines informativos que fueron compartidos en redes, al acuerdo de: “programas de trabajo que permitan dar cumplimiento a la Ley General contra la Tortura”.

Aguascalientes reportó haber capacitado en derechos humanos a 343 elementos de forma presencial y a 40 más en línea, como cumplimiento a un acuerdo de 2012 para elaborar protocolos de actuación policial.

“No sólo tardaron cinco años en cumplir, sino que la actuación policial en materia de investigación, prevención y reacción fue tratada con capacitaciones presenciales y en línea”, critica el documento.