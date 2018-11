Vielma dejó vacías las arcas del COBACH

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), plantel 35 de Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, entraron a paro de actividades, por el presunto desfalco de Jorge Henrique Hernández Vielma, quien fuera director general de este colegio.

Lo anterior lo dieron a conocer los mismos trabajadores, ellos recalcaron que están molestos porque por un lado el discurso era a favor de ellos y por el otro, simplemente se encontraron con una serie de desventajas que pone en crisis económica al colegio y que ahora están observando.

Pidieron al actual director del COBACH, para que no solape a quien calificaron como su compadre y quien promovió que se quedara al frente, por eso temen que pueda solapar el fraude, aunque es millonario, no se pueda dar una cifra, ya que se siguen las investigaciones.

Para otros maestros del COBACH Tuxtla 35, las condiciones son constantes de agresividad al trabajador, por eso dijeron que esperan todo el apoyo del resto del personal sindicalizado con el cual se estima que haya un paro laboral en todo Chiapas, o por lo menos acciones de apoyo.

Los inconformes, dijeron también que mientras no se respondan a las demandas que existen, entonces no habrá forma de poder solucionar las cosas, por otro lado, argumentaron que es posible que las movilizaciones empiecen a darse incluso en casa de gobierno, congreso del estado y palacio de gobierno.

Encontraron también, que hay personas que se pre jubilaron desde los 20 años, lo cual no está permitido, sin embargo eso cae, en el sentido de que hay personas que negociaron económicamente para desfalcar al COBACH y no permitir que se tenga los recursos para fines diversos.

Y nos preguntamos ¿Qué ha hecho el Ingeniero Guillermo Toledo al respecto, como nuevo administrador del COBACH o es cómplice?