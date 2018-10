Viene escasez de agua en centro de Chiapas

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – El nivel del río Grijalva, es el anuncio a la escasez de agua en municipios que están al margen, como Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez; la suspensión del líquido a los hogares empezará a partir de mitad de semana, cuando su nivel más bajo se presente.

Desde la presa la Angostura, se ha cerrado para que no se de el drene del vital líquido, cosa que ha ido paulatinamente; por lo pronto, el primer afectado es el turismo, que, aunque poco, se presenta en Chiapa de Corzo, las lanchas no pueden hacer el recorrido esperado.

El nivel, se debe a que no hay lluvias y es necesario el mantener el agua en la presa, para su buen funcionamiento, además esto se hace continuamente año tras año se explicó de parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aunque se dejó en claro que esto es por necesidad, lo explicó de manera escueta.

Esto a causado molestia en los dueños de las lanchas que suman 4 cooperativas, pues al final, el río se convierte en no navegable, incluso el problema del cañón del sumidero con el exceso de basura se torna peor para todos, pues no es posible así ingresar a la zona denominada el tapón.

En tanto que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), llamó a no contaminar no solo en Tuxtla Gutiérrez, sino en todos los municipios que están situados en la zona ribereña, tomando en cuenta que las cosas no son nada positivas para el afluente.

Por su parte la Comisión Nacional del Agua, no ha informado nada al respecto, los vasos están en un nivel bajo, pero se entiende que mientras las compuertas no abran, el nivel seguirá descendiendo cada vez más, hasta que llegue por lo menos unos quince días más, de acuerdo al calendario que ellos cuentan.