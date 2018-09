Visita Nava Clemente la primaria Fray Bartolomé de Las Casas

Cintalapa, Chiapas.- El Presidente Electo de Cintalapa, José Francisco Nava Clemente, visitó las instalaciones de la primaria Fray Bartolomé de Las Casas, en donde se reunió con el personal directivo y docente, así como con padres de familia para escuchar sus necesidades y plantear estrategias que coadyuven a mejorar el bienestar y rendimiento de los alumnos.

En dicha reunión, el director del plantel solicitó al alcalde electo la posibilidad de contar con un domo que favorecería la realización de las actividades de los niños y las niñas que a diario reciben clases en el lugar.

Al respecto, Nava Clemente comentó “es una de las escuelas más grandes del municipio, no es justo que los niños no puedan realizar ciertas actividades fuera del aula de clases por no contar con un domo, hoy frente a ustedes me comprometo que buscaré todas las posibilidades de gestionar el domo para esta escuela, ya que lo merecen, los niños podrán jugar en la sombra sin que el sol les afecté incluso en temporada de lluvias será un gran beneficio”

Por lo anterior, Nava Clemente se comprometió a tocar las puertas que sean necesarias ante las dependencias federales y estatales responsables de generar infraestructura a las instituciones educativas, una vez que asuma su encargo como Presidente Municipal.

Finalmente, destacó que apoyar el rubro educativo será una de las principales causas de su gobierno, para que Cintalapa pueda contar con niños y jóvenes preparados académicamente.