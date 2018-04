VOLUNTARIADO DEL IMSS CHIAPAS LANZA “GRAN COLECTA DE JUGUETES”

Los donativos serán recibidos hasta el 20 de abril, en las oficinas de la Delegación en Tapachula y en las oficinas de IMSS Prospera en Tuxtla Gutiérrez.

Para llevar alegría a las niñas y niños que cursan con tratamiento dentro de los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Voluntariado IMSS Chiapas, dio a conocer la Gran Colecta de Juguetes 2018, en el marco del Día de la Niña y el Niño.

Las y los Voluntarios del IMSS Chiapas, invitaron a los trabajadores del Seguro Social y a la población en general a sumarse a esta causa, donando un juguete nuevo, que no utilice baterías y que no sea belíco, para que sea entregaro a niñas y niños que por su condición de salud tienen que pasar esta celebración recibiendo atención médica.

Los donativos serán recibidos hasta el 20 de abril, en las oficinas de la Delegación de IMSS Chiapas, en carretera costera y anillo periférico, sin número, colonia Centro en Tapachula y en las oficinas del Grupo de Gestión de IMSS Prospera, en la 3a Norte Poniente No. 1380, esquina boulevard Comitán, Col. Moctezuma en Tuxtla Gutiérrez.

Detallaron que los presentes para las niñas y los niños serán entregados en las áreas de Urgencias Pediátricas, Hospitalización y Consulta Externa de los Hospitales Generales de Zona No. 1 de Tapachula y No. 2 de Tuxtla Gutiérrez.

La intención de esta Gran Colecta de Juguetes es llevar una sonrisa a nuestros niños, agasajarlos con un regalo y hacer que su estancia dentro del hospital sea más llevadera, y que mejor que la ayuda venga de la buena voluntad de todos; detalló el personal voluntario del IMSS.

Por último, las y los Voluntarios del IMSS Chiapas agradecieron el interés de la población y de los propios trabajadores que año con año se suman a los eventos con causa que se organiza el brazo altruista del Seguro Social, conformado por trabajadores, ex trabajadores y familiares del personal del Instituto.