Ya no puedo hablar como antes.- AMLO

Zedryk Raziel

Cd. de México (21 septiembre 2018).- Ahora que es Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador dijo que moderará su lenguaje y que no hablará de ciertos temas por respeto a su investidura.

“Soy muy respetuoso, ya no puedo hablar como antes, porque ya tengo una representación, una investidura que tengo que cuidar”, afirmó durante su gira de agradecimiento en Nogales.

“Ya me tengo que moderar, me tengo que autolimitar, ya como la mitad de mi lenguaje la tengo que hacer a un lado, ya no puedo hablar de algunas cosas”.

No obstante, reconoció que ayer tuvo que comentar sobre la elección de Puebla, luego que el Tribunal Electoral federal ordenó recontar todos los votos.

López Obrador señaló que no se debe permitir que los Gobernadores “hereden” sus cargos a sus familiares, como en Puebla, donde Martha Erika Alonso, esposa del ex Mandatario Rafael Moreno Valle, fue declarada ganadora.

El Presidente electo advirtió a las autoridades electas de Morena que no deben contratar a sus parientes en cargos públicos.

“Nada de llenar de familiares a los Gobiernos municipales, los Gobiernos estatales, no es el Gobierno de la familia”.